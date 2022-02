Vastgelopen binnenvaartschip op IJsselmeer gered: "Schip kwam eerst niet los"

Het tachtig meter lange binnenvaartschip, dat onderweg was van Lemmer naar Enkhuizen, was volgeladen met zand. Door de harde wind op het water had het schip last van hoge golven, waardoor veel IJsselmeerwater in de binnenruimte terecht was gekomen.

Hierop werd de kustwacht gealarmeerd, en de reddingsbrigades van Andijk, Enkhuizen en Medemblik opgeroepen om het vastgelopen binnenvaartschip te helpen. "Na onderzoek bleek dat het schip niet lek was", licht Johan Greiner van KNRM Enkhuizen toe. "De eigen pompen van het schip konden het binnengekomen water niet zelfstandig wegpompen."

Zandplaat

Door het extra gewicht van het water lag het schip dieper in het IJsselmeer, en was daardoor vast komen liggen op een zandplaat. De West-Friese reddingsbrigades besloten om extra pompen op het schip te plaatsen, waardoor het binnengelopen water afgevoerd kon worden.

"Dat haalde in eerste instantie niet veel uit", aldus Greiner, die de harde wind op het water als reden aanvoert. " Maar het schip kon ook niet verder zinken. Daarom moesten we een paar opties bedenken om het schip los te krijgen."

Zo werd de marinesleepboot Gouwe, die op het IJsselmeer onderweg was naar Amsterdam, opgeroepen om de reddingsbrigades te helpen. Alleen kon die door het ondiepe water niet dicht bij het vastgelopen binnenvaartschip komen.

Wind gaat liggen

Na een tijdje ging de wind watliggen, waardoor het minder onrustig werd op het water. Op dat moment kon ook het binnenvaartschip weer zelfstandig loskomen. Met de vier extra pompen kon het water alsnog weggehaald worden, waardoor het schip zijn tocht naar Enkhuizen voort kon zetten.

"We hebben hiermee gemazzeld", zegt Greiner. "En hoe dichter het schip bij Enkhuizen kwam, hoe rustiger het water werd."