Justitie zoekt nog twee verdachten van 'vergisontvoering' Cruquius

Het Openbaar Ministerie (OM) zoekt nog twee verdachten die betrokken zijn bij de 'vergisontvoering' in Cruquius begin augustus 2021. Dat blijkt uit voorbereidende zittingen over de zaak vandaag in de rechtbank van Haarlem.

In totaal zitten nu zeven verdachten van de ontvoering vast. Het gaat in eerste instantie om zes mannen uit de regio Rotterdam, zij werden op de avond van de ontvoering aangehouden in Gouda. Zij komen vandaag voor in een zogeheten pro-formazitting. Naast hen heeft het OM nog twee verdachten in het vizier. Eén van hen zit in België vast voor een misdrijf wat hij daar heeft gepleegd.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het niet om de mannen gaat die eerder in het programma 'Opsporing Verzocht' zaten.

De ontvoering, cocaïne en dreigbrieven

De ontvoerde Hoofddorper wordt op 5 augustus in Cruquius uit een auto getrokken en meegenomen in een rode bestelbus. De politie zet de achtervolging in en komt uit in Gouda, de plek waar ook de eerste zes verdachten worden aangehouden.

Ondanks de aanhoudingen wordt de ontvoerde man nog niet gevonden en al snel meldt de politie dat de ontvoering van de man een vergissing moet zijn geweest. Hoewel dan nog niet duidelijk is wie het eigenlijke doelwit was, wordt 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de ontvoerde man leidt.

Delft

Een kleine week na de kidnapping 'dumpen' de ontvoerders de Hoofddorper 's nachts in Delft, waar hij aanbelt bij een huis. Hij blijkt te zijn mishandeld, maar maakt het naar omstandigheden goed. Weer een paar dagen later meldt Alex R., het vermeende eigenlijke doelwit van de ontvoering, zich bij de politie.

R. vertelt dat de ontvoering vermoedelijk te maken heeft met de onderschepping van 1.899 kilo cocaïne tussen bananen vanuit Ecuador in de haven van Antwerpen op 28 juli.

Ondanks dat Alex R. zich gemeld zou hebben als het 'echte doelwit' blijkt tijdens vorige pro-formazittingen dat de verdachten wel vooronderzoek deden naar de Hoofddorper. Toch blijft het OM er bij dat het om een vergisontvoering zou gaan.