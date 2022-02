LIVE NH Sport met Roda JC - FC Volendam en Jong Ajax - PSV

Twee extra sportuitzendingen deze week week op NH Radio. Woensdag kun je de kwartfinaleduels RKC Waalwijk - AZ en Ajax - Vitesse in het KNVB-bekertoernooi rechtstreeks volgen. Vanavond zijn er twee duels in de eerste divisie: Roda JC - FC Volendam en Jong Ajax - Jong PSV.

Met het kersverse clubrecord op zak (22 duels op rij ongeslagen) koerst de bus van FC Volendam naar Kerkrade voor de ontmoeting met Roda JC. Eén van de ploegen waar de Volendammers eerder deze competitie niet wisten te winnen. Het thuisduel eindigde, mede door een domme rode kaart van Daryl van Mieghem, in 2-2.

Roda, zevende in de eerste divisiem, is ook bezig aan een goede reeks en verloor voor het laatst op 22 november van Jong Ajax (2-1). Om 20.00 uur is de aftrap. Frank van der Meijden doet verslag.

