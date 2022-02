Amsterdammer wordt vierde bij NK Tegenwindfietsen: "De regen was een bonus"

De tocht is 8,5 kilometer lang en moet verreden worden op een normale stadsfiets, zonder versnellingen: "Dat staat symbool voor de typische Nederlander die door weer en wind op z'n fiets naar het werk gaat", vertelt Kranendonk op NH Radio.

Met een vierde plek eindigde hij bijna op het podium, maar tevreden is de sportieveling allerminst: "Een vriend van mij heeft de race ooit gewonnen. Hij zit in wat ik de meest legendarische appgroep ooit noem; namelijk die van alle oud-winnaars. Bij de meeste wedstrijden krijg je een medaille of prijs, hier kom je in een appgroep. Dat is veel mooier", vertelt hij gekscherend.

Rechts inhalen

Net als Kranendonk aan de beurt is om te starten aan de race, is de storm die over Zeeland raasde op z'n sterkst. "Je merkte dat tussen de sluizen wel. Normaal is er een constante wind, maar nu waren er zulke harde vlagen. Ik besloot daarom maar om zo veel mogelijk rechts in te halen, uit angst dat andere fietsers naar links waaiden. Maar de regen was wel een bonus."

Kranendonk gaat dit jaar verder werken aan zijn techniek en doet volgend jaar opnieuw een gooi naar zijn droom: "Als er één ding in mijn leven is dat ik nog wil, is het wel in die appgroep komen."

De collega's van Omroep Zeeland waren aanwezig bij het NK en maakten onderstaand verslag: