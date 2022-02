Aangehouden man probeert cel in brand te steken en verbergt aansteker in achterwerk

Een man die vannacht door de Alkmaarse politie is aangehouden vanwege drank- en drugsgebruik heeft geprobeerd zijn cel in de brand te steken. Dat meldt de politie op Twitter.

De verdachte wist een aansteker de cel in te smokkelen waarmee hij de boel in lichterlaaie probeerde te zetten.

Hierop gingen agenten met schilden de cel binnen en hebben brandbare materialen zoals het matras, deken en kussen uit de cel gehaald. Ondertussen bracht de man de aansteker anaal in en smeerde hij zijn ontlasting en urine op de muren.

De aansteker is later terug gevonden op het toilet. Hoe het nu met de man gaatm is onbekend. De politie spreekt van een 'zaak met een luchtje', maar kon na het wassen van de handen weer door.