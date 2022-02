Politie doet volop onderzoek na vondst dode vrouw in woning Medemblik

De politie doet nog steeds onderzoek naar het lichaam dat gisterochtend gevonden werd in een woning in Medembilk. "Op dit moment valt er nog weinig over het onderzoek te zeggen", stelt politiewoordvoerder Willem Gijtenbeek.

In een woning aan de Breeuwerslaan werd gisteren een lichaam gevonden. Het gaat hierbij om het lichaam van een vrouw, aldus de politiewoordvoerder. Over de identiteit van de vrouw kon verder niets gezegd worden. Nadat de politie snel na de melding bij de woning in Medemblik aanwezig was, is het onderzoek naar de doodsoorzaak opgestart. Dat onderzoek is nog steeds in volle gang. De politie zegt daarbij verschillende mogelijkheden niet uit te sluiten.