Aangeslagen Aalsmeer-voorzitter na vechtpartij: "Nog nooit meegemaakt"

"Visé had al negen keer verloren en was gebrand om te winnen", begint Van der Laarse over de Belgische tegenstander. "Zij stonden er erg agressief in, vonden wij. De bank was ook heel erg agressief. Dat vonden de scheidsrechters ook. Het was een gespannen sfeertje. Over het randje. Ik heb overtredingen gezien die sowieso twee minuten waren en die niet gegeven werden."

Kopstoot

Op de beelden is te zien dat Aalsmeer-speler Rob Jansen nog op doel schiet nadat de scheidsrechter al gefloten had. De keeper van Visé kreeg de bal in zijn gezicht, waarna het hek van de dam was. Het meest opvallende was de actie van, Yves Vancosen, de nummer 22, die een kopstoot uitdeelt aan zijn tegenstander. "Het was niet best. Hij wilde hem wegduwen, maar hij raakt hem natuurlijk wel. Dat ga ik niet goed praten en dat keuren wij ook niet goed.

Dat hoort niet thuis op het handbalveld."