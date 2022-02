Grotere bushaltes en verplaatsen van fietspaden moeten Rustenburgerlaan veiliger maken

Fietsers die door bussen bijna van hun sokken worden gereden en wachtende bussen die het verkeer op de Rustenburgerlaan ophouden. Dat is straks verleden tijd, als het aan de gemeente Haarlem ligt. Met het verlengen van de bushaltes en het verplaatsen van de fietspaden moet het een stuk veiliger worden. Toch is niet iedereen blij met de plannen.

Een deel van de omwonenden is niet blij met de plannen van de gemeente. Zij zien hun woongenot achteruit gaan, onder meer door de nieuwe fietsenrekken die voor hun huizen worden geplaatst. Ze vrezen dat de huizenprijzen daardoor zullen dalen. Buurtbewoner Eelco Jongeburger heeft in april 2021 samen met andere bewoners actie gevoerd en voelt zich "slecht gehoord en begrepen door de gemeente. Er is geen visie voor belangen van de burger." Toch is er volgens het college een zorgvuldig participatietraject aan het besluit vooraf gegaan.

nieuwe hub komt bij de Schipholweg, op een steenworp afstand van de Rustenburgerlaan . "Daar stappen passagiers van de grotere bussen over in kleinere bussen die de stad in gaan. Hierdoor zouden de verlengde bussen op de Rusterburgerlaan niet meer nodig zijn", aldus Jongenburger.



Jongenburger stelt ook bezwaar te hebben gemaakt omdat er eenkomt bij de Schipholweg, op een steenworp afstand van de Rustenburgerlaan . "Daar stappen passagiers van de grotere bussen over in kleinere bussen die de stad in gaan. Hierdoor zouden de verlengde bussen op de Rusterburgerlaan niet meer nodig zijn", aldus Jongenburger.

Bus-Kruit, een platform voor een leefbaar en bereikbaar Haarlem, deelt dit ongenoegen. "Waarom moet er een bushalte komen als straks verderop wordt geïnvesteerd in een grote bushalte", aldus een van de oprichters Menno Maas.

Verlengde bushaltes

De bushaltes op de Rustenburgerlaan komen straks recht tegenover elkaar te liggen en worden allebei verlengd. Dan kunnen er voortaan twee bussen in plaats van één bij de halte staan. De fietspaden, die nu nog vóór de haltes liggen, worden verschoven naar de achterkant. Bussen en fietsers hoeven elkaar dan dus niet meer te kruisen.

Minder parkeerplaatsen, wel groener

Consequentie van de herinrichting is wel dat er negen parkeerplaatsen en vijf bomen verloren gaan. Er komen zes jonge bomen voor terug, maar dan op andere locaties in de omgeving. Ook moeten er twee groenvakken verplaatst worden. In het definitieve ontwerp wordt de omgeving van de haltes groener dan nu het geval is. Bij de haltes komen fietsenrekken te staan die plaats bieden voor 172 fietsen.

Van 50 naar 30 km

In principe hebben buurtbewoner Jongenburger en Menno Maas zich neergelegd bij het besluit van de gemeente. Toch is er nog een ding waar ze zich hard voor willen maken. "De maximumsnelheid moet van 50 km naar 30 km", zegt hij. "In het mobiliteitsplan van de gemeente staat dat er overal in de binnenstad 30 km gaat gelden. Dat zou ook op de Rustenburgerlaan moeten zijn."



Wanneer de herinrichting van de nieuwe haltes start, is nog onduidelijk. De gemeente houdt vooralsnog het najaar van 2022 aan. Eén en ander hangt ook af van de herinrichting van het Houtplein, even verderop bij de Rustenburgerlaan.