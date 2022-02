Completere middenvelder worden is het doel van Franco Antonucci bij FC Volendam

Inmiddels is Franco Antonucci bezig aan zijn derde periode bij FC Volendam. De middenvelder is sinds een paar weken in Volendam. Hij voelt dat hij in een warm bad terecht is gekomen en dat de selectie sterker is dan voorheen. "Dit jaar zijn we meer een groep met meer aanvoerders."

Franco Antonucci over zijn eerste weken bij FC Volendam - NH Sport / Stephan Brandhorst

De middenvelder kwam in de winterstop over van Feyenoord, maar speelt nog niet de pannen van het dak. Dat komt volgens trainer Wim Jonk doordat hij tien dagen ziek is geweest. Geen corona, maar gewoon een heftige griep. Toegevoegde waarde De trainer heeft nog niet de volledige beschikking over hem gehad, maar merkt wel dat hij echt een toegevoegde waarde is. "De oude Antonucci zie ik dagelijks in de training. De eerste wedstrijd tegen Telstar deed hij het uitstekend." Tekst loopt door onder de video.

Wim Jonk ziet op het trainingsveld de oude Antonucci - NH Sport / Stephan Brandhorst

Grootse plannen In gesprekken met de trainer voelde Antonucci dat Jonk nieuwe plannen met de huurling heeft. De creatieve middenvelder wordt mogelijk omgetoverd tot een veelzijdige speler die meerdere posities op het middenveld kan bespelen. "Ik speel liever hoger op het middenveld, maar ik moet ook het verdedigen trainen. Want dat kan mij in de toekomst verder helpen." Tekst loopt door onder de video.

"We hebben nu een groep met meer aanvoerders" - NH Sport / Stephan Brandhorst

FC Volendam speelt morgenavond in Kerkrade tegen Roda JC. De wedstrijd is live te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.