NK strandrace prooi voor Rick van Breda

Rick van Breda heeft zich gekroond ot Nederlands kampioen strandracen. De 31-jarige wielrenner uit 't Zand kwam na een loodzware race als eerste over de finish in Scheveningen.

De renners koersten van Scheveningen naar Noordwijk en Katwijk om vervolgens weer terug te trekken naar Scheveningen. Vanwege de harde wind en de regen was het een slijtageslag voor de deelnemers.

Van Breda zat in de kopgroep van acht renners. In de sprint bleek de Noord-Hollander over de beste benen te beschikken en reed naar de overwinning. Roel van Sintmaartensdijk en Jasper Ockeloen completeerden het podium.

In december werd Van Breda nog tweede op het EK strandrace.