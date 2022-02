Geheimzinnige Jonk maakt mysterie van blessure Volendam-aanvoerder Mirani

Op een hele winderige en kletsnatte training bij FC Volendam viel op dat Damon Mirani ontbrak. De aanvoerder van de koploper in de eerste divisie heeft nog wat naweeën van de wedstrijd tegen Jong Utrecht. Wat er Mirani aan de hand is, blijft een staatsgeheim.

Op de afsluitende training leek Jonk een 3-5-2 formatie erin te willen slijpen en daarmee zich aan te passen aan Roda JC. "Wie zegt dat wij ons gaan aanpassen?", reageerde Jonk fel toen hem daarnaar gevraagd werd. Het is in ieder geval nog onzeker of Damon Mirani in het hart van de defensie zal opereren. Mirani, die hersteld is van corona, wil liever zelf ook niets kwijt over zijn kwetsuur. "Dat is niet zo belangrijk."

Ook Alex Plat was afwezig op de laatste training. De verdedigende middenvelder heeft nog last en is mogelijk ook niet van de partij in Kerkrade. Daar neemt Volendam het op tegen de nummer zeven van de eerste divisie. De Limburgers zijn al negen wedstrijden ongeslagen.