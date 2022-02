Ilpendam wil einde aan sluipverkeer: "Vrachtwagens zitten soms uren klem"

De Dorpsstraat in Ilpendam is niet geschikt voor autoverkeer, laat staan voor vrachtverkeer. Er hangen in het dorp overal verkeersborden, van verbodsborden tot borden voor de dertigkilometerzone. Desondanks wordt er te hard gereden en proberen vrachtwagens zich er doorheen te wurmen. "Er wordt gewoon niet gehandhaafd", zegt Jan Meijer van de Dorpsraad. Morgenavond heeft de gemeente Waterland de inwoners uitgenodigd voor een gesprek over de verkeersoverlast.

De vrachtwagens komen van het industrieterrein in Purmerend en worden door hun (verouderde) navigatie door de dorpskern van Ilpendam gestuurd, met alle gevolgen van dien. Jan Meijer: "Hoe vaak het wel niet gebeurd is dat ze zich volledig klem rijden in de Dorpsstraat. Dat ze geen kant op kunnen en dat bewoners worden opgetrommeld om hun auto's weg te halen."

Elke dag oorlog

Bewoner Gerard Spil onderschrijft Jans verhaal over het zware verkeer: "Het is gewoon een ramp. En elke dag oorlog, want ze lopen gewoon vast. En die paaltjes daar zijn er wel twintig keer uitgereden. En spiegels worden er gewoon van afgereden."

Ook het sluipverkeer van auto's uit Purmerend, die files proberen te omzeilen, baart de inwoners grote zorgen. "Er wordt ook veel te hard gereden", zegt Jan Meijer. Even later scheurt iemand langs die duidelijk harder rijdt dan de toegestane 30 kilometer. Ook een groot nadeel is dat mensen van buiten hun auto parkeren in het dorp en vervolgens de snelle bus naar Amsterdam nemen. Jan: "En we hebben voor ons zelf al een tekort aan parkeerplaatsen."

Afsluiting

Het probleem van het sluipverkeer is al jaren oud en er was in het verleden ook een oplossing gevonden. Op de Hofbrug liggen de resten van een mobiele paal. Een zogeheten AFA (Automatisch Fysieke Afscheiding). Alleen vergunninghouders kunnen die in het wegdek laten zakken. Dat systeem werkte heel lang prima, zegt Jan. "Nou ja, op een gegeven moment was die paal kapot en de gemeente deed alsof haar neus bloedde. Ze hebben niks aan onderhoud gedaan en het zo gelaten." Het zou de gemeente jaarlijks 5000 euro schelen aan onderhoud, maar het dorp wil ieder geval dat die paal terugkomt.