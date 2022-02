Volendammers steunen eigen museum na hulpkreet

Na een hulpoproep van het Volendams Museum is voorzitter Jan Tol al voorzichtig optimistisch. "De oproep loopt nog steeds maar ik moet zeggen: ik ben heel tevreden." Het museum heeft twee zware jaren achter de rug en volgens Tol is er nauwelijks meer spek op het bot door het uitblijven van internationale toeristen.

Een oproep bij de lokale krant Nieuw-Volendam en op de website Groot-Waterland volgde. "Ik denk dat alle kleine musea die met vrijwilligers en een klein stukje personeel in de problemen zijn geraakt", vertelt Tol. Hij is blij met de steun vanuit de gemeenschap, maar het valt hem wel op dat niet veel Volendammers het museum bezoeken. "Dat kan veel beter. Ze moeten gewoon effe binnenkomen."

Nieuwe tentoonstelling

Daar moet nog wel even op worden gewacht, want het museum is op dit moment nog gesloten door de voorbereiding op een nieuwe tentoonstelling, 'Volendam en de buren'.

"Het gaat over hoe ze zich hebben aangepast na het sluiten van de Zuiderzee", vertelt gids Dick Bond. "Toen gingen de Volendammers en de Urkers vissen met kotters op de Noordzee. We passen ons elke keer weer aan. Dat is ook weer voorbij voor de Volendammers, nu zitten we grotendeels in de bouw."

Het museum opent de deuren weer op zaterdag 19 februari.