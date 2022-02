Massale vechtpartij bij Aalsmeer: handbalduel gestaakt na rake klappen

De stoppen zijn volledig doorgeslagen in de wedstrijd tussen Aalsmeer en het Belgische Visé. Handballers van beide ploegen gingen tijdens de wedstrijd met elkaar op de vuist. De wedstrijd in Sporthal De Bloemhof is daarna ook niet meer uitgespeeld.

Na iets meer dan twintig minuten spelen escaleerde het volledig bij een stand van 6-9. Aalsmeer-speler Rob Jansen wierp de bal na het fluitsignaal van de scheidsrechter nog op doel en trof vol het gezicht van de keeper van Visé.

Meteen volgde een gevecht op het veld waarbij op de beelden te zien is dat Yves Vancosen van Visé zelfs een kopstoot uitdeelt. Vervolgens deelden beide ploegen flinke tikken aan elkaar uit. Het is niet bekend of er ook spelers gewond zijn geraakt.

Nadat de situatie weer bekoeld was, besliste de scheidsrechter om het duel te staken. Wanneer het restant wordt uitgespeeld en of de handbalbond gaat ingrijpen, is nog niet bekend.