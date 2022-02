Vermoedens van drankgebruik bij zwaar ongeluk N203, Beverwijker (20) nog in ziekenhuis

Een man (20) uit Beverwijk ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis, na de frontale botsing op de N203 bij Castricum gisteravond. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd en een bloedtest afgenomen vanwege het vermoeden dat hij onder invloed was van alcohol toen het ongeluk gebeurde. Drie andere Noord-Hollanders konden zelfstandig uit hun voertuig komen, maar moesten wel naar het ziekenhuis.

Dit meldt de politie. De crash gebeurde rond 19.30 uur op de beruchte weg tussen Castricum en Uitgeest. Twee personenauto's botsten frontaal op elkaar. Een derde auto kon vermoedelijk niet meer uitwijken en klapte tegen de achterzijde van de auto ervoor.

Naast de zwaargewonde Beverwijker raakten een Heemskerker (24), zijn medepassagier uit Limmen (25) en een vrouw uit Heemstede (68) lichtgewond. Het is niet duidelijk hoe zij er aan toe zijn en of zij nog in het ziekenhuis liggen.

Mogelijk drank op

De man uit Beverwijk zat bekneld in zijn zwaar beschadigde auto: hij kon uiteindelijk door de brandweer worden bevrijd. Op de plek van het ongeluk hadden de agenten het vermoeden dat er drank in het spel was, daarom is in het ziekenhuis bloed afgenomen. Ook is zijn rijbewijs ingenomen.

De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht: eventuele getuigen kunnen zich melden bij de politie. Ook is dus nog niet met zekerheid vastgesteld of er alcohol in het spel was.

De uitkomsten van bloedonderzoek kunnen soms weken duren. De weg is gisteravond uren afgesloten geweest. Andere automobilisten moesten omrijden.