KNMI geeft code geel af: van tijd tot tijd zware windstoten

In onze provincie komen zware windstoten voor, tot ongeveer 80 kilometer per uur. De wind gaat gepaard met regenbuien.

's Ochtends komt de wind uit zuidwestelijke richting, maar draait gedurende de dag bij. De wind komt dan uit westelijke en later noordwestelijke richting. Het lijkt erop dat de wind vanaf 11.00 uur even gaat liggen, om daarna vanmiddag weer in kracht op te pikken.

ANWB

De ANWB tipt dat automobilisten met een aanhanger hun snelheid het beste kunnen aanpassen. Ook mensen met bijvoorbeeld een bestelbus worden harder geraakt door de wind.