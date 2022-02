Bedreigers bewoners Lokerenstraat: "We gaan door tot burgemeester woning sluit"

De mannen die de woning aan de Lokerenstraat in Amsterdam Nieuw-West de afgelopen weken bestookten met geweld, kondigden in een dreigbrief aan dat ze door zouden gaan tot de woning gesloten zou worden.

Dat blijkt uit het sluitingsbevel van de gemeente. De dreigbrief werd aangetroffen nadat er bij 112 een melding binnenkwam over een handgranaat die bij de woning zou zijn geplaatst. Agenten troffen geen handgranaat aan, maar lazen op de brief aan de deur wel de tekst: "We gaan door totdat de woning is gesloten door de burgemeester".

Ontploffing

Een paar dagen eerder was er al twee keer een explosief tot ontploffing gebracht. Vier dagen na de brief werd er brand gesticht aan de achterzijde. Op 30 januari stelde burgemeester Halsema cameratoezicht in, maar daarna werden er bakstenen door het raam gegooid en werd er een geïmproviseerd explosief/ brandbom tegen de woning gegooid.

Gisteren sloot Halsema de woning. Het gaat om een woning van een woningcorporatie. De bewoner gaf aan het niet eens te zijn met de sluiting omdat de daders daarmee hun zin krijgen. De woningcorporatie stond wel achter de sluiting en besloot om een tijdelijk ander onderkomen te regelen.

Geen rol

Volgens de gemeente moet met de sluiting worden voorkomen dat er opnieuw geweld of brandstichting plaatsvindt en daarmee het recht op leven van de bewoners en omstanders in het geding komen. "Verwijtbaarheid van de bewoner en/of pandeigenaar speelt in beginsel geen rol bij het sluiten van een woning."

De woning blijft voor een periode van drie maanden dicht. Dat betekent dat niemand de woning in mag zonder toestemming van de gemeente.