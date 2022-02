Man vrijgesproken van verkrachting in damestoilet van club

Een 38-jarige man is niet schuldig aan verkrachting van een vrouw in een damestoilet in een club in de binnenstad in juli van vorig jaar. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld.

De vrouw had eerst met de man gedanst. Toen ze naar het toilet ging liep hij achter haar aan. Daar vonden seksuele handelingen plaats. Na enkele minuten verliet de man het toilet.

Mes

De vrouw verklaarde in eerste instantie dat de man een mes in zijn handen had had, maar daar was ze een paar maanden later niet meer zeker van. Ze zei verder dat hij ongevraagd het damestoilet in kwam en dat ze toen duidelijk heeft gemaakt dat ze geen seks met de man wilde. Hij was volgens haar niet agressief.

De 38-jarige man heeft altijd ten stelligste ontkend dat hij een mes had. Volgens hem gebeurden de seksuele handelingen met instemming van haar. Ook verklaarde de toiletjuffrouw dat de vrouw juist wenkte en de man vroeg haar te volgen. De toiletjuffrouw heeft geen mes gezien.

24 maanden

Het Openbaar Ministerie eiste 24 maanden gevangenisstraf, met aftrek van de tijd dat de man in voorarrest zat. Volgens het OM was de verklaring van de vrouw 'geloofwaardig en op de belangrijkste punten consistent'. Een vriendin heeft verklaard dat ze geëmotioneerd en in shock uit het toilet kwam. Ook is tijdens onderzoek sperma van de man gevonden.

Maar de rechtbank oordeelde dat niet bewezen kan worden dat de man door geweld of bedreiging de vrouw heeft gedwongen. Uit de verklaring van de vriendin kan wel worden afgeleid dat de vrouw 'een nare of heftige gebeurtenis had meegemaakt', maar dat zou onvoldoende ondersteuning opleveren voor een verkrachting.