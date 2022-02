'Heel lekkere' overwinning geeft Owen Wijndal boost met oog op derde plaats

"Heel lekker!" Zo noemt AZ-aanvoerder Owen Wijndal de overwinning op PSV. De Alkmaarders wonnen de topper in Eindhoven vanavond met 2-1 . Trainer Pascal Jansen was blij met de teamspirit van zijn ploeg.

Wijndal weet niet of de overwinning terecht was. "Het kan me niet veel schelen, maar het zou kunnen. Zij waren misschien wel iets dominanter, maar ze kregen ook geen grote kansen."

Beide ploegen hielden elkaar in bedwang. "We maken het onszelf heel moeilijk, want we speelden slordig. We hadden mazzel dat PSV dat ook was. Het werd daarom een op en neer-wedstrijd. Gelukkig weten we deze over de streep te trekken", zegt Wijndal tegen ESPN.