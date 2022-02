Vaccinatielocaties Alkmaar en Middenmeer zondag dicht vanwege harde windstoten

Uit veiligheidsoverwegingen is de locatie in Alkmaar zondag gesloten tot 14.00 uur. Mensen die zondagochtend een afspraak hebben staan, kunnen in de middag tussen 14.00 en 18.00 uur terecht voor een vaccinatie of booster.

Ook mensen zonder een afspraak zijn meer dan welkom, aldus een woordvoerder.

Hele dag gesloten

De locatie in Middenmeer blijft de gehele dag gesloten, meldt de GGD. Mensen die zondagochtend een afspraak hebben staan in Middenmeer kunnen terecht op de locatie in Hem aan de Torenweg 44. Deze locatie is open van 09.00 tot 18.00 uur.



"Dat kan op dezelfde tijdstippen van de afspraak. Ook hier zijn mensen zonder een afspraak meer dan welkom", benadrukt de woordvoerder.