WerkSaam hekelt FNV-rapport: "Misleidend over re-integratietraject"

WerkSaam-directeur Marjolijn Dölle is kritisch op het afgelopen vrijdag verschenen FNV-rapport . Daarin staat dat mensen die naast hun uitkering werkte voor WerkSaam geen loon kregen uitbetaald. Ook is de kans op een vaste baan erg klein, wordt vermeld. “We zijn enorm geschrokken”, aldus Dölle.

Want het doel van WerkSaam is om mensen met een uitkering te begeleiden naar een baan en ze weer te activeren, vult directeur Marjolijn Dölle aan. “Dat is kort gezegd waar wij voor staan.” Het bedrijf werkt met zogeheten leer-werkstages, dankzij de hulp van de Participatiewet. Deze stages moeten ervoor zorgen dat de mensen met een uitkering weer aan het werk komen.



“En een leer-werkstage is geen baangarantie, laat ik dat voorop stellen. We proberen werklozen weer te activeren en te prikkelen om weer te gaan werken, aangezien de meesten langdurig werkloos zijn, om welke reden dan ook. Maar ook arbeidsritme opdoen, zoals op tijd komen of goed gedrag vertonen, behoren tot de taken. En dat wordt als positief ervaren. Daarbij krijgen ze een uitkering”, legt Dölle uit. Na het afronden van zo’n stage krijgen ze, afhankelijk van de stage, een mbo-certificaat, voegt zij daar aan toe.

Als positief ervaren

Eén van de mensen die hiermee te maken had, was Koen Man uit Hoorn. Hij raakte in 2013 werkloos wegens een reorganisatie. Na een tijd in de WW-uitkering te hebben gezeten, kwam hij een jaar later in contact met WerkSaam. “Ik kijk er anders tegenaan. Ik kreeg een bijstandsuitkering van de overheid, dus ik dacht: ‘als ik hiervoor iets terug kan doen, dan graag’”, blikt Koen terug.

Koen vervolgt: “Ik dacht alleen: ‘wat kan het kwaad om weer eens dagritme op te doen?’ Het is beter dan thuis zitten en gek worden.” Na een intakegesprek kwam hij achter een lopende band te staan bij HelloFresh, waar hij vier dagen in de week producten moest verpakken. Hij begrijpt dan ook als geen ander dat werken achter een lopende band ‘niet tof’ is. “Dat gevoel had ik ook. Zeker als je hiervoor een kantoorbaan had.”