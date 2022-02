Compensatieprotest trekt boze studenten uit hele land: "Ik voel me genaaid"

Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd als vervanging van de basisbeurs. Vanaf toen moesten studenten hun geleende studiegeld terugbetalen. Studenten die eerder zijn begonnen kregen dat geld, mits ze hun studie tijdig afrondden, terug. De basisbeurs keert in 2023 weer terug, maar daar profiteren de huidige studenten dus niet van. Er is door het kabinet een compensatie van een miljard beloofd, maar dat is volgens de demonstrerende studenten lang niet genoeg.

Het woord 'genaaid' viel regelmatig bij de studenten vanmiddag. "Ik voel mij genaaid dat de rest hier wel profijt van heeft en ik niet", zegt een van de studenten. Een ander zegt zich 'gewoon enorm genaaid te voelen'. "Vooral omdat we echt een tussengeneratie zijn. Ze hebben erkend dat het een fout was, en dan is het heel raar dat ze die fout niet willen oplossen."