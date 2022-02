Kelsey en Charity wonen met pleegbroertjes en -zusjes: “Leuk om liefde te geven”

Er is een flink tekort aan langdurige pleeg- en crisisgezinnen. De zussen Kelsey (24) en Charity (18) zijn ervaringsdeskundigen in de crisisopvang. Zij hebben al meer dan 50 pleegzusjes en -broertjes gehad. De meiden hopen dat meer gezinnen kinderen willen opvangen. "Als je crisispleegzorg doet, zit je er niet altijd aan vast", vertelt Kelsey. "En ik weet zeker dat die mensen merken dat ze heel veel liefde kwijt kunnen bij de kinderen, en er heel veel liefde terugkrijgen."

Al meer dan 15 jaar vangt het gezin van Kelsey en Charity pleegkinderen op. Kelsey herinnert zich de komst van haar eerste pleegbroertjes nog goed. "Ik was tien. Ik vond het heel leuk, maar in het begin ook lastig als ze weer weggingen." Voor Charity is de herinnering wat vager, ze was nog maar vier, maar ze weet wel dat ze met het eerste pleegbroertje naar het Wiegenlied van de 3J’s luisterde.

"Ik had een liedje en elke keer als ik het liedje afspeelde, kreeg ik tranen op dat moment." Terwijl de 18-jarige dit vertelt, geeft ze een nieuw pleegzusje de fles. Deze baby hebben ze uit het ziekenhuis gehaald en zal wanneer het kan naar een langdurig pleeggezin of haar ouders teruggaan.

Een goede match zoeken

De twee zussen zijn er nu aan gewend dat de kinderen maar voor een korte periode in hun leven zijn. Kelsey: "Je weet dat ze naar een goede plek gaan en dan is er weer een plekje vrij voor andere kinderen, die het op dat moment harder nodig hebben."



Het is geen makkelijke klus om het juiste pleeggezin voor een kind te vinden. "We hebben om goed te kunnen matchen ongeveer drie pleeggezinnen per kind nodig", benadrukt Conny Zeilstra van Levvel. Levvel helpt kinderen, jongeren en gezinnen met ernstige problemen weer op weg.

Conny: "Het exacte tekort aan pleegouders is moeilijk vast te stellen, alles hangt af van vraag en aanbod en die verandert continu." De pleeggezinnen mogen zelf bepalen welke vorm hun voorkeur heeft. Bij Kelsey en Charity hebben ze gekozen voor crisisopvang en noodbedden. Het komt dus wel eens voor dat er midden in de nacht een kind komt logeren.



Het langdurig opvangen is volgens de meiden in hun gezin minder geschikt. Nog even en ze gaan het huis uit. Daarnaast vinden de meiden het fijn dat ze soms een paar maanden als gezin kunnen bijkomen. Kelsey: "Je staat er met z’n allen in, maar het is ook fijn als je met het gezin gewoon een dagje uit kan gaan zonder baby’s."

Langdurige pleegzorg

Het is noodzakelijk dat meer mensen zich voor langdurige pleegzorg aanmelden. "Het gevolg van het tekort aan langdurige pleeggezinnen is dat kinderen onnodig lang in een crisispleeggezin verblijven", vertelt Conny.

Conny vervolgt: "Dit brengt natuurlijk onzekerheid voor kinderen met zich mee, omdat ze niet weten waar ze op gaan groeien. Hoe langer deze onzekerheid duurt hoe slechter voor het kind." Het is voor veel mensen een grote stap om pleegouder te worden. "Ze denken dat ze veel problemen in huis halen."



"Maar hoe ingewikkeld het gedrag van een kind ook kan zijn, het is meestal een reactie op wat een kind in zijn leven heeft meegemaakt. We bereiden pleegouders hier goed op voor middels een training. Daarnaast worden er diverse ondersteuningstrainingen gegeven, zoals traumasensitief opvoeden. Met goede begeleiding en ondersteuning kunnen pleegouders echt het verschil in het leven van een kind maken. Een pleegkind, is naast zijn problematisch gedrag gewoon een kind dat liefde en warmte nodig heeft."

Gouden regel

Kelsey en Charity hebben ondanks de drukte het zelf altijd als leuk ervaren. Ook in de puberteit. Charity: "Soms is het wel lastig om bijvoorbeeld huiswerk te maken en je eigen draai erin te vinden. Maar we praten er als gezin over." Volgens Kelsey hielp het dat iedereen zich kon terugtrekken op een eigen kamer. Ook was er volgens Charity een gouden regel in huis: "Als één iemand het niet meer wil, dan stoppen we ermee."