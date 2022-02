Wat zeggen de cijfertjes? Geen strafschop en AZ krijgt tegendoelpunt bij PSV

Aan de hand van de statistieken kijken we vooruit naar de 21e speelronde in de eredivisie. Voor AZ staat de topper tegen PSV op het programma. Op papier een lastig duel, maar de laatste twee edities in Eindhoven werden gewonnen.

Tegendoelpunt lijkt zekerheid:

PSV scoorde dit seizoen in twintig duels 48 keer. Alleen koploper Ajax doet het beter met 61 doelpunten. In de laatste tien competitiewedstrijden scoorde de ploeg van trainer Roger Schmidt steeds minimaal één keer. Alleen tegen Ajax (5-0) en Feyenoord (0-4) kon er dit seizoen niet gejuicht worden.

Geen strafschop:

Er zijn vijf eredivisieclubs die dit seizoen nog geen penalty weggaven. Zowel AZ als PSV hoort daar bij, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat scheidsrechter Allard Lindhout vanavond naar de stip zal wijzen. Al weten we allemaal: eens moet de eerste keer zijn.

Knappe reeks bezig:

AZ doet het goed in de eredivisie sinds de laatste nederlaag tegen Feyenoord op drie maanden geleden. De ploeg van trainer Pascal Jansen is al negen competitiewedstrijden ongeslagen. Bij een gelijkspel of overwinning vanavond is AZ de eerste club die dit seizoen tien eredivisieduels op rij niet verliest.

PSV vaak sterk tegen AZ:

Van de 43 eerdere ontmoetingen in Eindhoven won AZ zes keer. Vijf keer werd het gelijk en de andere duels gingen verloren. Vanaf de zomer van 2007 tot eind 2018 nam AZ geen enkele keer drie punten mee uit Eindhoven. Sindsdien werd het 0-4 en 1-3 in de laatste twee edities.

AZ in vorm tegen PSV:

Eerder dit seizoen wonnen de Eindhovenaren met 3-0 in Alkmaar, maar de vier onderlinge wedstrijden daarvoor werden allemaal gewonnen door AZ. De laatste vijf doelpuntenmakers namens de Noord-Hollanders in het Philips Stadion zijn Teun Koopmeiners (2x), Calvin Stengs, Myron Boadu (2x), Jonas Svensson en Dani de Wit. Alleen De Wit zit nu nog bij de AZ-selectie.

PSV - AZ begint vanavond om 20.00 uur.