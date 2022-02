Vanuit de nieuwe 'skybox' in het Rundveemuseum kijk je uit over de koeien

Bij de heropening is nu de nieuwe burgemeester aanwezig, Gerard van den Hengel. Hij staat er met een dubbelgevoel. "Eigenlijk had híj erbij moeten zijn", zegt Van den Hengel in zijn speech.

In haar openingsspeech benoemt Deutekom nog éénmaal de tragische gebeurtenis van vorig jaar februari. Brand breekt uit in het museum en op zijn weg erheen overlijdt burgemeester Nijpels. "Hij is altijd een betrokken bezoeker geweest. Hij wordt gemist."

Na deze woorden wil voorzitter Deutekom het beladen jaar achter zich laten. Er is stilgestaan bij wat is gebeurd, nu is het tijd om vooruit te kijken. Want na de brand heeft het museum flink gerenoveerd. Hoe dat is geworden, is vanaf volgend weekend te zien voor het grote publiek.

Burgemeester Van den Hengel loopt samen met koe Rosa, die een sleutel om haar nek heeft, naar de nieuwe deur van het museum. Het museum is hiermee officieel heropend. De gasten kunnen aanschouwen hoe het museum is veranderd. De indeling is anders, het café is groter, er is een expositieruimte voor lezingen toegevoegd en er is een 'soort skybox' gerealiseerd, van waar je over de koeien uitkijkt.