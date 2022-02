Bewoner gewond naar ziekenhuis na woningbrand in Heemstede

In een rijtjeswoning aan de Vijfherenstraat in Heemstede heeft vanmiddag een korte felle brand gewoed. Buren hebben een raam ingeslagen en de bewoner, een oudere man, uit zijn huis gehaald. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Dick Kol, woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland, over de woningbrand in Heemstede - NH Nieuws

Een verslaggever van NH Nieuws ziet dat ramen aan de voor- en achterkant van het huis kapot zijn. "En beneden is het helemaal zwart. Boven is vooral rook en roetschade." Over de oorzaak is nog niet veel meer duidelijk, dan dat het bij de bank in de woonkamer is ontstaan.

Verward gedrag

De buren zijn erg geschrokken en hebben vooral veel overlast van de rook in hun woningen. Volgens omwonenden vertoonde de bewoner de laatste tijd verward gedrag en is diverse malen om hulp gevraagd bij de gemeente. De bewoner stond in de gang, toen de buren hem uit zijn huis haalden. Over de aard van zijn verwondingen is nog niet meer bekend.