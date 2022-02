Doel bereikt voor Irene Schouten, maar ze is nog niet klaar in Peking: "Op naar meer"

Er is een enorme last van de schouders gevallen bij Irene Schouten. Dat heeft de schaatsster uit Hoogkarspel laten weten in haar eerste reactie na het winnen van olympisch goud op de 3.000 meter in Peking. Ze vertelde vooraf "heel erg gespannen" te zijn geweest.

Irene Schouten bij de huldiging in het stadion - Pro Shots / SIPA USA

"Vanmiddag lag ik in bed en dacht ik: 'dit is niet leuk, ik wil dat het avond is'. Nu is alle stress er even uit en dat is heel lekker", reageert Schouten bij de NOS. "Ik was echt heel erg gespannen, maar het was ook een mooie uitdaging om dat te verslaan."

Mooie strijd in laatste rit Schouten reed in de laatste rit tegen Francesca Lollobrigida. Na een zenuwslopende rit konden ze allebei juichen, want de Italiaanse pakte het zilver. "We hadden beiden een heel goede rit. Ik wist niet heel goed de rondetijden van Weidemann (leider op dat moment, red.). Ik ging niet op een tijd weg, maar reed mijn eigen race. Daar ben ik heel blij om", zegt de geboren Andijkse.

Irene Schouten na haar gouden race op de 3.000 meter - Orange Pictures

De langebaanschaatsster is nog niet klaar op deze Winterspelen. "Mijn doel was om olympisch kampioen te worden, maar ik wil ook een goede race rijden op de 5.000 meter, met de ploegchtervolging en op de massastart. Op naar meer." Snel na haar race sprak de West-Friezin haar familie via FaceTime. "Ik had mijn vader aan de lijn, maar hij was druk met een televisie-interview. Hij had het niet helemaal door", lacht Schouten. Donderdagmiddag komt de Noord-Hollandse opnieuw in actie. Dan staat de 5.000 meter op het programma.