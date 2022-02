Deel van Westzaan vanmorgen zonder stroom door storing

Een deel van de huizen in Westzaan heeft vanmorgen geen stroom. Liander verwacht dat de storing rond 10.15 uur verholpen is.

In eerste instantie hadden volgens Liander 956 geen elektriciteit. Een deel is ondertussen al opgelost en 252 van de getroffen klanten hebben inmiddels weer stroom.



Op het overzicht van Liander staan de straten waar op het moment geen elektriciteit is. Het gaat om postcodegebied 1551.