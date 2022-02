Middelbare school heeft eindelijk weer open dagen: "Geeft kinderen en ouders rust"

"We zijn ontzettend blij dat we op alle opleidingen alle kinderen van alle opleidingen fysiek kunnen ontvangen", vertelt adjunct-directeur van het Regius College Schagen Annette van Diepen. Vorig jaar besloot de school de open dag online te houden met meerdere introductievideo's, maar nu mogen de leerlingen in groepjes de school echt gaan ontdekken.

"Het is iets wat je voor een keer meemaakt in je leven"

Quote

De toekomstige brugklassers staan zelf ook te springen om een kijkje te nemen in de middelbare school. Ook zij zijn van mening dat ze op deze manier de beste keuze kunnen maken. "Het is iets wat je voor een keer meemaakt in je leven, daarom vind ik het zelf heel gaaf om dit mee te maken", vertelt een enthousiaste groepachter.

Bij de afdelingen basis- en kaderonderwijs en praktijkonderwijs mogen de ouders vandaag ook een rondje meelopen door de school. En die zijn ook erg opgelucht dat dat bij het Regius College wordt toegestaan. "Wij konden vorig jaar met onze oudste zoon niet kijken en dat was voor hem heel jammer", vertelt een moeder. "Ik ben nu wel dus heel blij dat we eindelijk met hem even kunnen gaan kijken", vervolgt ze.