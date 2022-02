Uitvaart van dakloze troubadour Thomas is allesbehalve eenzaam: "Ik mis hem nu al"

Straatpastor Elly Mulder van maatschappelijke organisatie Stem in de Stad maakt vaak eenzame begrafenissen mee van daklozen. Maar die van Thomas Schröder is de fijne uitzondering op die regel. Zo'n vijftig Zandvoorters vergezelden zijn vrienden op de uitvaart vandaag.

De Zandvoorters die bij de uitvaart van Thomas aanwezig zijn, laten hun emoties de vrije loop. Ze gaan hun troubadour missen. "Zeker in de zomer met zijn gitaartje, dan ga ik hem missen. Ik mis hem nu al", kan een vrouw het amper uitbrengen. Of de Zandvoorter die hem vaak zag als hij met de trein thuis kwam: "Dan zat Thomas daar weer te spelen en dan had ik een gevoel 'ik ben weer thuis'." En het afscheid van één van zijn naaste vrienden is hartverscheurend. "Thomas, I love you."

De gemeente Zandvoort had speciaal verzocht om Thomas een graf op de Algemene Begraafplaats in de badplaats te geven. Overleden daklozen in de regio vinden vaak hun laatste rustplaats in Haarlem. Maar Thomas Schröder hoort in Zandvoort. Na vakanties werd de Duitser verliefd op deze plek op aarde, en de Zandvoorters werden verliefd op Thomas, hun straatmuzikant.

'Elkaar helpen'

Dat hij elke week ook wel in de straten van Haarlem te vinden was, was hem vergeven. De reggaeliedjes in Duits klinkende Engels gezongen mocht iedereen horen. Dat hem zelfs een kans werd gegund om op een heus podium te zingen afgelopen jaar tijdens de Social Impact Theatertour, was zijn hoogtepunt.

Afgelopen tijd zagen Zandvoorters Thomas steeds zieker worden. Hulp kwam te laat. De Zandvoortse Marijke vond ruim een week geleden onderuit gezakt op zijn vaste plek bij het museum. Een paar dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Marijke zegt tijdens de uitvaart te hopen dat mensen meer naar elkaar om gaan kijken. "Laten we meer onze medemens in de gaten houden en dat we dan helpen. Iedereen kan helpen."

Tekst gaat door na de video