Geen manager? Verzin er één: voor cabaretier Johan Goossens werkte dat prima

Cabaretier Johan Goossens deed zich voor als zijn eigen manager die de zaken rondom zijn optredens voor hem regelde. Deze verzonnen 'Rob' en andere types die hij tegenkwam in zijn werkende leven, komen voor in het boek dat de cabaretier besloot te schrijven in coronatijd. "Ik zat toch maar in mijn onderbroek op de bank", vertelt hij op NH Radio in het programma Lunchroom.

Keke Keukelaar

De denkbeeldige manager Rob kwam in Johans leven toen hij begin twintig was en net een cabaretfestival had gewonnen. De aanbiedingen om ergens te komen optreden stroomden binnen, vooral van studentenverenigingen. "Dat waren dan van die hele rommelige mailtjes", vertelt Goossens. "Hee, pik, kom je optreden", schreven ze dan. Die mailtjes zakelijk, maar ook op een grappige manier beantwoorden, bleek lastiger dan gedacht en uit dat ongemak werd Rob Vinken geboren, of verzonnen eigenlijk. Rob wist wel raad met onderhandelingen over geld en een fijne kleedkamer. "Rob was een beetje ambtelijke man en hij schreef gewoon 'Geachte heer, mevrouw. Dit is de vraagprijs'", vertelt Goossens." De verzonnen Rob bleek een geweldige manager. En zijn cliënt werd ineens ook veel netter behandeld op de plekken waar hij ging spelen. Voordat Rob zijn zaken deed, moest Johan nog wel eens buiten staan wachten tot iemand met de sleutel aankwam. Maar dat was verleden tijd, lacht Goossens: "Dan kwam ik daar aan en dan stond het voltallige bestuur klaar."

Cabaretier Johan Goossens bij NH Radio in Lunchroom - NH Nieuws

Het succes van Rob was ook zijn ondergang. Tijdens de onderhandelingen mailde Rob veel en soms wilden mensen liever even met hem bellen om de prijs af te spreken. Of ze vroegen of hij ook nog langs kwam bij het optreden. Rob is toen ingeruild voor een agent van vlees en bloed. "Maar", zegt Goossens: "Ik kan het iedere zzp'er aanraden. Als je geen zaakwaarnemer hebt: gewoon iemand verzinnen!"