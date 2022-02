Heiloo krijgt een 6,3 van inwoners voor de afgelopen vier jaar: hoogste cijfer in regio

Inwoners van de gemeente Heiloo geven hun gemeente gemiddeld een 6,3 als rapportcijfer voor het bestuur van de afgelopen vier jaar. Dat blijkt uit een onderzoek dat NH Nieuws uitvoerde in samenwerking met Kieskompas.

NH Nieuws

Hiermee scoort de gemeente het hoogst van de vier gemeenten uit de regio – Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo – waar in maart verkiezingen zijn. 58 Heilooërs vulden de vragenlijst in. Naast dat we hen vroegen een rapportcijfer te geven aan de manier waarop hun gemeente de afgelopen vier jaar is bestuurd, vroegen we ook naar meer specifieke besluiten die de afgelopen bestuursperiode zijn genomen.



Hieronder een aantal hete hangijzers: Onbewaakte spoorwegovergangen Onlangs kondigde de gemeente Heiloo aan dat er een oplossing is gevonden voor de drie onbewaakte spoorwegovergangen in Heiloo. Tijdens het onderzoek van NH Nieuws en Kieskompas was dit nieuws er nog niet. Toen liet bijna de helft van de respondenten (49,1 procent) weten dat de onbewaakte spoorwegovergangen moeten worden vervangen door tunnels. 34,1 procent is het hier niet mee eens. De overige mensen hadden geen mening over de stelling.

Zandzoom Op de stelling 'Door blunders van het huidige bestuur heeft de toekomstige wijk Zandzoom onnodig veel vertraging op gelopen', laat 56,4 procent weten het hier mee eens - of helemaal mee eens - te zijn. 17,2 procent is het er niet mee eens en de overige respondenten hebben geen mening of voelen zich neutraal over de stelling.

Afslag A9 Een ruime meerderheid van de mensen die de vragenlijst invulden (58,8 procent) vindt dat de geplande nieuwe afslag van de snelweg A9 er moet komen. 33,1 procent vindt juist van niet. De overige mensen hebben hier geen mening over, of geven aan zich er 'neutraal' over te voelen.

Lees ook Play Alkmaar Play Afslag A9 Heiloo stap dichterbij

Herontwikkeling centrum 34,6 procent van de respondenten vindt dat het huidige bestuur inwoners niet goed heeft betrokken bij de herontwikkeling van het centrum, het zogenoemde Masterplan. 16,7 procent vindt juist dat de gemeente dit wel goed heeft gedaan. De overige mensen voelen zich er neutraal over, of hebben geen mening over de stelling.

Verantwoording onderzoek Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 5 januari 2022 en 13 januari 2022. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor de inwoners van Noord-Hollandse gemeenten, zijn de resultaten voor elke gemeente door weging gecorrigeerd op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding. Voor een uitgebreide verantwoording kunt u hier terecht.