Basketbalcompetitie ingekort: Den Helder en Landslake Lions spelen minder

De basketbalcompetitie zal niet volledig worden afgemaakt. De bond heeft besloten om in plaats van anderhalve competitie voor een competitie met poulefase en play-offs te kiezen. Vanwege de vele afgelastingen door corona waren er geen speeldata meer beschikbaar.

Door de verandering zullen Den Helder en Landslike Lions het seizoen dus in een andere vorm af moeten maken. Het aantal inhaalwedstrijden was inmiddels zo hoog opgelopen, dat er geen andere optie was.

Morgen zou Lions ook in actie komen, maar vanwege coronagevallen gaat die wedstrijd ook niet door. Afgelopen weekend werd ook al een gehele speelronde geschrapt vanwege corona-uitbraken bij verschillende clubs.