Wie zit er achter blanco lijst in Haarlemmermeer? "Politieke partijen zijn achterhaald"

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand is er in Haarlemmermeer keus uit veertien smaken, zo bleek vanochtend bij het vaststellen van de kieslijsten. Behalve de gevestigde namen doen er drie nieuwkomers mee, waaronder een blanco lijst. NH Nieuws zocht uit wie er achter lijst 12 zit.

Chandra Janki - MeerHaarlemmermeer

"Wij zijn geen politieke partij", benadrukt de Hoofddorpse Chandra Janki aan het begin van het gesprek. Janki is jurist en heeft al politieke ervaring: ze was lokaal en in de Provinciale Staten actief voor de SP. "We willen meer een actiegroep zijn, want politieke partijen zijn achterhaald. We willen een lijst zijn die echt iets doet voor de gemeenschap, op basis van ervaring en wetenschap en niet op basis van vriendjespolitiek en eigen gewin."

Blanco lijst Het is niet verplicht om een partijnaam te registreren. Partijen kunnen ook met een blanco lijst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In dat geval staat alleen een nummer boven de lijst van de partij op het stembiljet en geen naam. Bron: Kiesraad

'We' zijn in dit geval zes vrouwen en een man met Surinaams-Hindoestaanse roots die de 'groep Janki' vormen. "Maar ik ga die mensen niet leiden", benadrukt Janki. Ze erkent dat het voor het bereiken van politieke doelen handig is als de neuzen dezelfde richting opwijzen, maar iedereen mag er z'n eigen standpunten op nahouden. Universele waarden "Het stoort me dat partijen zich heel erg inspannen voor vrijheid en democratie, terwijl er intern weinig democratie is", uit ze haar ongenoegen over de gevestigde orde. "Het is vaak een klein clubje dat bepaalt. Wij handelen niet volgens strak omlijnde idealen, maar volgens universele waarden zoals tolerantie."

Quote "Mensen liggen te slapen, daarom wil ik in de gemeenteraad" Chandra Janki

De niet-dogmatische instelling is mede het gevolg van de vooral (Surinaams-)Hindoestaanse roots van de kandidaten, vertelt de jurist. "Omdat we uit een traditie komen waarin dogmatiek niet belangrijk is." MeerHaarlemmermeer Op de website meerhaarlemmermeer.nl stelt de actiegroep zich voor en somt haar standpunten op. Daartussen staan gebruikelijke speerpunten als openbaar vervoer en betaalbare huisvesting, maar ook transparantie, integriteit en kwaliteit van bestuur en herverdeling van de middelen. MeerHaarlemmermeer is alleen de naam van hun kanaal, en nadrukkelijk niet van de groep, benadrukt Janki. Dat de actiegroep naamloos en niet als partij aan de verkiezingen meedoet, is dus vooral een aanklacht tegen de gevestigde politiek. Artikel gaat verder onder kader.

De andere partijen die in de gemeente Haarlemmermeer meedoen zijn, op volgorde van lijstnummer: 1. VVD 2. Haarlemmermeer Actieve Politiek (HAP) 3. CDA 4. Forza! Haarlemmermeer 5. GroenLinks 6. D66 7. PvdA 8. Christenunie/SGP 9. EEN Haarlemmermeer 10. Sociaal Rechts Haarlemmermeer 11. Gezond Haarlemmermeer

12. Blanco lijst 13. FvD 14. Belang van Nederland De andere nieuwkomers bij de komende verkiezingen zijn Forum voor Democratie en Belang van Nederland.

Janki is kritisch over de communicatie en informatievoorziening van de gemeente over deelname aan de verkiezingen. "Zelfs daar kunnen ze op lokaal niveau niet over communiceren. Uiteindelijk heb ik alle informatie van de Kiesraad gekregen. Mensen liggen gewoon te slapen, daarom wil ik ook in de gemeenteraad." Hoewel alle kandidaten een (Surinaams)-Hindoestaanse achtergrond hebben, zijn mensen met een andere achtergrond ook meer dan welkom bij de partij, vertelt de jurist. "We hebben ook een paar mensen met een Nederlandse achtergrond gevraagd, maar die waren te lang aan het twijfelen. Maar we vinden inclusiviteit heel belangrijk." Zetel of twee Janki denkt dat het mogelijk is om een of meerdere zetels te bemachtigen. "Beusenberg is met 900 stemmen in de raad gekomen", verwijst ze naar de oprichter van Sociaal Rechts Haarlemmermeer. Omdat de opkomst bij de laatste (herindelings)verkiezingen bijzonder laag was, vermoedt ze in maart rond de 1.500 stemmen nodig te hebben voor een zetel. "We mikken op 3.000 stemmen, dus misschien worden het er twee."