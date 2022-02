Amsterdammers kunnen uit veel partijen kiezen, maar "veel hebben geen schijn van kans"

Maar mogelijke nieuwkomers in de raad zijn er ook: 50Plus, De Groenen Basis Piraten, Hart voor Vrijheid Amsterdam, De Feestpartij, SGP, LEF Voor De Nieuwe Generatie, Go Amsterdam, De Republikeinse Politieke Partij, Belang van Nederland, Volt en ST3M.

Naast dat die partij niet mee mag doen, hadden ook vier individuele kandidaten hun zaakjes niet op orde. Zo is bij de Feestpartij, van de voormalig lachgaskoning Deniz Uresin, de bekende Johan Vlemmix geschrapt. Hij had onder meer geen verklaring ingeleverd waaruit blijkt dat hij, indien verkozen, verhuist naar Amsterdam.

Vandaag is de kieslijst én de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand officieel vastgesteld. Er waren 27 partijen aangemeld, maar de Partij van de Dialoog, mag niet meedoen. De ondersteuningsverklaringen waren niet compleet en ook was de waarborgsom niet betaald.

Krouwel verwacht meer partijen in de raad en dus een versplintering van de politiek: "Maar versplintering is altijd problematisch, omdat je dan meer partijen nodig hebt om een college te vormen. Als die partijen dichtbij elkaar staan en hetzelfde willen is dat een minder groot probleem dan als er polarisatie is."

Hij schat dat vijftien á zestien partijen kans maken op zetels. "Als je naar de peilingen kijkt en ziet waar mensen online op reageren. De huidige partijen, inclusief de afsplitsingen, maken wel een kans. Waarschijnlijk ook nieuwkomers Volt en wellicht ST3M ook. Dat zijn eigenlijk de enige twee. "

Mogelijk zullen kiezers van onder andere D66 naar Volt gaan, maar de pro-Europese partij zou ook zomaar een nieuwe groep kiezers kunnen aanspreken. Krouwel: "En dan blijven de andere partijen misschien wel ook groot."

Nieuw college

Voor een nieuw college zou het kunnen betekenen dat er wel eens vijf partijen nodig zullen zijn om een meerderheid te vormen. "Dan zal de huidige coalitie er een andere partij bij moeten zoeken. Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat Volt al mee gaat besturen, maar er kan natuurlijk ook gekeken worden naar de traditionelere partijen."

Met nog zo'n zes weken te gaan tot de verkiezingen begint de spanning in de stad toe te nemen. Het politieke landschap zou er na 16 maart zomaar eens totaal anders kunnen uitzien. Krouwel: "Maar goed, de verkiezingen zijn nog ver weg. Er kan nog een dynamiek ontstaan waarbij één partij opeens heel erg gaat winnen. Dat ligt ook aan of mensen of partijen gaan opvallen tijdens de campagne."