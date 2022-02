In de Alkmaarse Victorie opstaan met smartlappenduo Sophie Straat: "Heel veel zin in"

Concertzalen willen heel graag open, maar kunnen dat door de coronamaatregelen nog niet. Dus proberen zij op creatieve manier wat te organiseren. In het Alkmaarse poppodium Victorie vinden vandaag en morgen twee ontbijtconcerten plaats. Het Amsterdamse smartlappenduo Sophie Straat bijt het spits af, en daar hebben Sophie Schwartz en Wieger Hoogendorp ongelooflijk veel zin in: "Ik vind het leuk dat het iets anders is dan we normaal doen."

Sophie Schwartz en Wieger Hoogendorp - Jonna Bruinsma

Sophie Straat maakt smartlappen met een moderne twist. "Sommige nummers zijn echt traditionele smartlappen, terwijl andere nummers meer ska zijn", vertelt Wieger. "We maken uitstapjes naar allerlei genres, omdat bij ons de inhoud van de songs belangrijker is dan de uitvoering." Sociaal-maatschappelijke thema's De inhoud van de nummers gaat vaak over actuele sociaal-maatschappelijk thema's. Zo gaan ze over de gentrificatie van Amsterdam, politiegeweld en het belang van stemmen op een vrouw. "Het zijn thema's waar wij ons veel mee bezighouden", vertelt Sophie. "Wij merken: als bij ons al een discussie ontstaat, zal dat bij anderen ook wel zo zijn. Dat is het leuke eraan." Wieger - die onder meer muzikant was bij Caro Emerald - vult aan: "Ik kwam er gaandeweg mijn carrière achter dat ik een stem heb en die kan gebruiken voor onderwerpen die ik belangrijk vind. Dat er ook geluisterd wordt als het geen liefdesliedjes zijn of iets dergelijks." Tijdens het ontbijtconcert in Victorie worden bezoekers via de website aangemoedigd om in pyjama te komen. "Leuk. Misschien moeten wij dat ook doen", lacht Sophie. Volgens Wieger voegt het samen ontbijten wel iets speciaals toe aan het concert, dat wegens de coronamaatregelen zittend is. "In de avond is dat toch een beetje gek", zegt hij. "Maar nu kunnen we lekker zittend wakker worden."

Quote "Alsof het 22.00 uur 's avonds is, maar dan in pyjama met koffie en een croissantje in plaats van een biertje en pinda's" Sophie Schwartz (Sophie Straat)

Bezoekers kunnen verder een 'normaal optreden' verwachten van het duo dat vorig jaar een Edison in ontvangst mochten nemen voor hun album 'T Is Niet Mijn Schuld. "Alsof het gewoon 22.00 uur 's avonds is, maar dan in pyjama, met een koffie en een croissantje in plaats van een biertje en pinda's", vertelt Sophie. Ze vervolgt: "En als mensen een biertje willen drinken, moeten ze dat vooral doen, want het is ook hun zaterdag." Tekst gaat verder onder foto:

Jonna Bruinsma

Sophie Straat werkt momenteel hard aan een nieuwe plaat en geeft vanaf maart, als het door kan gaan, een clubtour door Nederland. Maar nu dus eerst naar Victorie. Sophie: "Ik heb er in ieder geval ongelooflijk veel zin in en hoop dat de mensen die komen dat ook hebben." Veranderende regels Het idee voor ontbijtconcerten bij Victorie ontstond een tijd geleden, toen concertzalen maar tot 17.00 uur open mochten, vertelt Frank van Roessel - hoofd marketing en communicatie bij Victorie - bij Spitsuur op NH Radio. "Maar op het moment waarop het bijna was uitverkocht, golden er weer andere regels en hebben we het moeten verplaatsen."

Quote "We moeten straks gewoon de nacht weer in" Frank van Roessel - hoofd marketing en commucnicatie bij victorie

Bij het concert krijgen bezoekers een vegetarisch ontbijt dat wordt verzorgd door de voormalig chef-kok van het Bloemendaalse strandpaviljoen Woodstock '69. Of het een blijvend concept is, weet Frank nog niet: "Dat is wel heel erg ver op de zaken vooruitlopen. We moeten straks natuurlijk gewoon de nacht weer in. Maar wat dat leven met corona straks in gaat houden, dat weten wij nog niet." Zondag begint de Amsterdamse elektro-artiest Palmbomen II de dag bij Victorie. Sophie Straat was eerder te gast in een aflevering van het NH-programma Culture Club. Kijk die hieronder:

Culture Club aflevering 1 - NH / Culture Club