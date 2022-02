Hulpverleners uit Hoofddorp hebben hulp nodig: "Het is uit de klauwen gelopen"

Het huis van Miranda en Ronald uit Hoofddorp staat tot de nok vol met eten en verzorgingsproducten. Het stel deelt dit uit aan minima die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Het initiatief is inmiddels zo'n succes dat de twee hulpverleners nu zelf een helpende hand kunnen gebruiken.

"Het is uit de klauwen gelopen", vertelt Miranda Dekker aan NH Nieuws. Samen met haar man Ronald begon ze veertien maanden geleden 'Stichting Prakkie'. Hiermee helpen ze minima die net te veel verdienen om geholpen te worden door de voedselbank. Inmiddels staat hun hele huis vol met stapels krentenbollen, pepernoten en wc-papier. "We hebben ons huis moeten inleveren", zegt Miranda.

Stapels krentenbollen

"Mede door corona zijn er zoveel mensen die in armoede terechtkomen", verklaart Miranda. Nu hebben de twee hulpverleners uit Hoofddorp zelf hulp nodig met de grote hoeveelheid goederen.

Het stel is het meest geholpen met opslagruimte in Hoofddorp en met vervoer voor alle spullen. "We hebben van onze personenauto een bestelauto gemaakt", vertelt Miranda. "Maar die zakt een keer door zijn hoeven."

Wil je helpen? Neem dan contact op met Miranda en Ronald via hun website.