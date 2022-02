Jutters kunnen hun geluk niet op na storm: "Ons hart klopt sneller met dit weer"

Stichting Juttersgeluk is zeven jaar geleden opgericht. Iedere woensdag- en vrijdagochtend trekt Annemiek Boot van de stichting er met een club jutters op uit om het Zandvoortse strand af te speuren.

"Weer of geen weer, regen of kou allebei die dagen loop ik hier over het zand, voornamelijk om het strand een stukje schoner te maken. Ik verwacht dat er wel wat ligt vandaag. Het heeft afgelopen week gestormd en het waait nu nog steeds: hier gaat je juttershart toch sneller van kloppen", lacht Annemiek.

Jutten verbindt

De groep mensen die met Annemiek meegaat is divers en wisselt iedere week, maar inmiddels kent ze de meeste wel. "Het zijn vaak mensen die geen betaald werk meer doen of een burn-out hebben gehad. Voor hen is het lekker om over het strand te lopen en mensen te ontmoeten: jutten verbindt."