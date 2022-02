Schot gelost bij overval op supermarkt Amsterdam, drie jonge verdachten aangehouden

Bij een overval op een supermarkt op de Aalbersestraat in Amsterdam is donderdagochtend een schot gelost. Niemand raakte gewond, drie verdachten zijn aangehouden. Het gaat om jongens van 17, 19 en 20 jaar oud.

De drie overvielen de supermarkt rond 6.30 uur. Op dat moment was er alleen nog maar personeel en een vrachtwagenchauffeur aanwezig. De drie kregen slechts een kleine buit mee omdat de kluis van de winkel goed is beveiligd. Ze vluchtten per scooter.

Agenten troffen die scooter al snel aan in de Van Moerkerkenstraat. Dankzij beelden van buurtcamera's, tips van getuigen en de inzet van een speurhond wisten de agenten de drie mannen te lokaliseren. Ze zaten in een woning in de Burgemeester van Leeuwenlaan. Daar troffen ze ook een vuurwapen.