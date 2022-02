Overvaller benzinepomp Haarlem nog op vrije voeten, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die gisteren iets hebben gezien van de overval op een tankstation aan de A200 bij de Amsterdamsevaart in Haarlem. Een man bedreigde het personeel rond 15.40 uur met een mes en vluchtte daarna richting het Liewegje. Niemand raakte bij de overval gewond. Het is niet bekend of de dader iets heeft buitgemaakt.