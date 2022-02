Onzekerheid bij Ajax: drie basisspelers mogelijk niet inzetbaar tegen Heracles

Het lijkt erop dat Ajax-trainer Erik ten Hag zondag moet puzzelen tegen Heracles Almelo. Basisspelers Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez en Edson Álvarez zijn twijfelgevallen voor het eredivisieduel. Verder ging Ten Hag in op de terugkeer van Sébastien Haller en het aanblijven van Nico Tagliafico.

Ajax-trainer Erik ten Hag op de persconferentie - Pro Shots / Toin Damen

"We weten nog niet veel over zijn blessure, hij is nog niet terug", zegt Ten Hag op de persconferentie over Álvarez. Bij de nationale ploeg van Mexico viel de middenvelder uit met een knieblessure. "We hebben frequent contact gehad met de medische staf van de Mexicaanse bond. Martínez is ook met klachten teruggekomen, hij heeft een bovenbeenblessure." Gravenberch is ziek en lijkt de wedstrijd tegen Heracles niet te halen.

Ook Brian Brobbey is er niet bij. De spits is de komende weken uit de roulatie met een knieblessure. Daartegenover staat de terugkeer van clubtopscorer Haller. De Ivoriaan werd in de achtste finales van de Afrika Cup uitgeschakeld, waarna hij een aantal dagen vrij keer. Inmiddels is Haller terug in Amsterdam. Ook Mohammed Kudus traint weer mee.

Ook Tagliafico is zondag bij in de Johan Cruijff Arena. De Argentijn wilde graag een transfer maken in januari, maar Ajax hield een overgang naar FC Barcelona tegen. "Natuurlijk had hij die wens, maar het is er niet van gekomen. We hebben gekeken naar de mogelijkheden. We hebben met Nico meegedacht, maar uiteindelijk moeten we ook naar Ajax kijken", aldus Ten Hag. De aftrap bij Ajax - Heracles Almelo is zondag om 16.45 uur. Flitsen van het duel zijn te horen in NH Sport bij NH Radio.