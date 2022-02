Organisatoren hebben goede hoop op zomer vol West-Friese festivals

De kaartverkoop voor vele festivals zal aankomende periode van start gaan. Ondanks dat veel festivals afgelopen twee jaar vanwege de coronapandemie niet door konden gaan en de regels op dit moment dergelijke evenementen niet toestaan, hebben de organisatoren er wel de volste vertrouwen in.

Zomerpop

En niet alleen de organisatoren, maar ook de bezoekers van festivals blijven aangehaakt. Zo is de tiende editie van Live in Hoorn, die op 18 juni wordt gehouden, al volledig uitverkocht. 97 procent van de kaarten van dit jaar waren al verkocht door de edities die niet zijn doorgegaan. De ander drie procent zijn weer in de verkoop gegaan, maar binnen een paar dagen waren ook deze verkocht. "Wij mikken op een wat oudere doelgroep die graag hun kaart willen houden omdat ze die 40 euro wel kunnen missen. Bij jongeren is dit anders, want voor hen is 40 euro gewoon veel geld", vertelt Mariunus Zoutendijk. Festival Zomerpop, in Hoogwoud, heeft vorig jaar de keuze aan tickethouders gegeven om hun kaart in te leveren of door te schuiven. Ook hier heeft een meerderheid, namelijk 85 procent ervoor gekozen om hun ticket te behouden. Het voordeel voor deze mensen is dat ze al een kaartje hebben voor de prijs die twee jaar geleden gold. "De tarieven zijn fors gestegen, dus ook de ticketprijs zal bij ons omhoog gaan. We belonen dus onze vaste kaarthouders met een kaartje van de oude prijs", vertelt organisator Wouter Maas. Het festival wordt dit jaar op 2 en 3 september georganiseerd. Toch nog een feestje Ondanks dat de festivals afgelopen zomer niet door mochten gaan, wilde het Hoogwoudse festival Hoognodig niet bij de pakken neerzitten. Zij hebben afgelopen twee jaar als alternatief voor het jaarlijkse festival terrasevenementen georganiseerd. Omdat Zomerpop vorig jaar niet door kon gaan zagen ze bij Hoognodig, als kleinere organisatie hier ook een kans om op in te springen. Artikel gaat verder onder de foto.

Organisatie Hoognodig Festival Opmeer - NH Nieuws

"We hadden onze stoute schoenen aangetrokken en iets in drie weken neergezet", zegt Robin Veeken, organisator van Hoognodig festival. Voor de toegestane 750 mensen hadden de organisatoren voor de bonus editie De Jeugd van Tegenwoordig geboekt. "We vonden het heel lullig voor Zomerpop, maar wij hebben alsnog een geweldige dag kunnen organiseren voor zowel jong als oud", vertelt Veeken. Dit jaar organiseert Hoognodig twee festivals in het weekend van 16 en 17 juli. Stel het mag dit jaar vanwege de pandemie weer niet doorgaan, zorgt Hoognodig ervoor dat zij goede afspraken maken waardoor ze kosteloos kunnen annuleren. Veeken: "Dat hebben we goed geregeld met de leverancier en we zijn ook erg blij dat de leveranciers zo meewerkend zijn." Ook al is er nog niks zeker, voor nu zien de drie organisatoren het positief in en gaan ze ervan uit dat we een spectaculair festivalseizoen tegemoet gaan. "Nu heb ik eigenlijk meer dan ooit het gevoel dat het echt gaat gebeuren", aldus Veeken.