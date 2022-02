Volendammer doet aangifte van groepsbelediging na KOZP-demonstratie

In klederdracht en met muziek, zo stond Wim Keizer vanochtend klaar om aangifte te doen tegen Kick Out Zwartepiet (KOZP). Hij is er niet van gediend dat de actiegroep de Volendammers uitmaakt voor racisten. Volgens hem hebben Volendammers last van het stigma wat ze nu door KOZP gekregen hebben.

In december liep een demonstratie van KOZP uit de hand toen bezoekers van de Volendammer markt met eieren, oliebollen en vuurwerk naar de demonstranten begonnen te gooien. KOZP deed al eerder aangifte tegen de onder andere openlijke geweldpleging. De aangifte van stichting Vrienden van Volendams Erfgoed, waar Keizer voorzitter van is, is door de politie opgenomen en zal verder onderzocht worden.

Spontane demonstratie

De demonstratie van KOZP was oorspronkelijk in november gepland en zou niet in het centrum van het dorp plaatsvinden. Deze werd uiteindelijk afgelast omdat de Sinterklaas intocht in Volendam niet door ging vanwege het coronabeleid. Toen er toch een alternatieve optocht in Volendam ontstond kwam KOZP met een spontane demonstratie om te demonstreren tegen Zwarte Piet en het 'structureel racisme' in het vissersdorp. De actievoerders werden naar eigen zeggen door 'zeker 400' inwoners belaagd.

Zwemles

Keizer waarschuwt demonstranten die in de toekomst weer van plan zijn om te komen demonstreren in Volendam. "Als ze weer komen gebeuren er ernstige ongelukken", meent hij. "Er zijn al groepen die ze gratis zwemles geven in de haven". De politie liet eerder al weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht na de onaangekondigde demonstratie in december. Wel is er een onderzoek gestart.