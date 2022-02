'Met online zetten bewakingsbeelden veroordeel je iemand eigenlijk al'

Steeds vaker lijken ondernemers te kiezen voor het publiceren van bewakingsbeelden om na een inbraak zelf de daders op te sporen. Onder andere Cafetaria De Egelshoek in Hilversum en de Primera in Eemnes bewandelden onlangs deze 'weg naar gerechtigheid'. Maar mag dit eigenlijk wel?

Door zomaar camerabeelden online te slingeren, kan een eerlijk proces in het geding komen. Ook de politie zelf moet zich op dit front aan strikte regels houden. Het korps mag pas beelden publiceren van mogelijke verdachten als daar toestemming voor is van een officier van justitie. "Een officier weegt af of de opsporingsbehoefte zwaarwegend genoeg is om iemand op beeld te publiceren", aldus de politie.

Iemand is pas een dader als de rechter die persoon veroordeeld heeft. Daarom moet het principe altijd zijn dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, benadrukt de politiewoordvoerder.

Het antwoord is klip-en-klaar: als de vermoedelijke inbrekers duidelijk zichtbaar zijn op de beelden, dan is dat in strijd met de wet. Dit is eigenlijk 'trial by social media', zo stelt de politie na vragen van NH Nieuws. "Door iemand open en bloot op het internet te zetten wordt diegene eigenlijk al veroordeeld voordat de rechter überhaupt naar het dossier en het voorval heeft kunnen kijken."

Ides is niet de enige die voor deze onwettige vorm kiest. Dat heeft soms te maken met het gebrek aan vertrouwen in het handelen van de politie. Sommige ondernemers zeggen zelfs dat aangifte doen ontmoedigd wordt, waardoor zij gaan kijken naar een andere, creatieve manier hoe zij bijvoorbeeld hun spullen terug kunnen krijgen of de schade kunnen verhalen op de daders.

Het meest recente voorbeeld is van vorige week woensdag. Opnieuw was het raak bij Cafetaria De Egelshoek aan de Noodweg in Hilversum. Na eerdere slechte ervaringen met de politie besloot eigenaar Arthur Ides het heft in eigen hand te nemen en de bewakingsbeelden op Facebook te zetten met de mededeling dat de twee jongemannen zich bij hem kunnen melden om 'het netjes op te lossen'. En als dat niet gebeurt, dan zouden de twee herkenbaar op social media komen.

En in sommige gevallen werkt het inschakelen van online vrienden ook. In november van vorig jaar was bijvoorbeeld de Primera Eemnes het slachtoffer van boekendieven. De ondernemer gooide de bewakingsbeelden online. Mede met dank aan 65.000 kijkers op Dumpert kwam er een anonieme tip die naar de daders leidde, die vervolgens de boeken voor openingstijd in een vuilniszak voor de deur van de winkel aan de Minnehof hadden gezet.

Nare bijkomstigheid

Over het specifieke geval van de Hilversums snackbar aan de Noodweg zegt de politie het spijtig te vinden dat de ondernemer 'het geloof in de politie is verloren'. "Dat is naast het feit dat hij slachtoffer is geworden een nare bijkomstigheid. Het is aan ons om dat vertrouwen te herstellen", aldus de politiewoordvoerder.

De politie ziet het als een belangrijke taak om om goed uit te leggen waarom zaken lopen zoals ze lopen. Dat moet dan zorgen voor meer begrip voor de keuzes die de politie maakt. Tevens moet dat leiden tot de bereidheid zaken te blijven melden.

Samen kijken

"Mocht iemand tegen twijfels aanlopen of andere vragen hebben bij bijvoorbeeld een inbraak: de wijkagent is altijd beschikbaar voor je verhaal", aldus de politie. "Samen kan worden gekeken naar mogelijke vervolgstappen. Vooral als er beelden beschikbaar zijn en eventuele namen. Voor ons is het bijvoorbeeld mogelijk om de getoonde beelden onderling te delen met andere collega's, waardoor mogelijke daders sneller worden herkend", luidt de toevoeging.