Wethouder over luxe woningen in oude V&D-pand: "Foutje in bestemmingsplan"

Wethouder Floor Roduner zei gisteren tijdens het vragenuur dat de gemeente Haarlem een fout heeft gemaakt om wonen toe te laten in het bestemmingsplan van het oude V&D-gebouw aan het Verwulft. Danny van Leeuwen van de Actiepartij stelde hierover vragen nadat eerder deze week bekend werd dat het pand voor 27 miljoen euro verkocht is.

Het plan van de projectontwikkelaar is om onder andere luxe appartementen, kantoorruimte en winkels te bouwen in het oude pand van V&D. Actiepartij vindt dat het 'iconische gebouw' publiek toegankelijk moet blijven en dat de woonbestemming niet het hoofddoel moet zijn. "Er zit namelijk ook een commerciële en maatschappelijke detailhandelsbestemming op. Daarnaast is het toegestaan dat er gewoond kan worden."

Wethouder Roduner gaf aan dat hij het 'ongelukkig' vindt dat wonen boven winkels in de stad is doorgevoerd. "Vanaf de eerste verdieping van het V&D-gebouw is toen ook een woonbestemming toegelaten. En dat is bij dit pand wel een foutje van de gemeente. Het is minder geschikt voor woningen omdat het heel beeldbepalend is voor de stad."