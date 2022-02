Gooise klassen zitten thuis door oplopende besmettingen, maar onderwijs gaat door

Steeds meer leerlingen en leraren in het middelbaar onderwijs in 't Gooi raken besmet met het coronavirus. Hierdoor zitten veel klassen thuis. Maar het onderwijs gaat gewoon door. "Iedereen doet er alles aan om onderwijs te kunnen bieden", zegt Annet Kil van de Gooise Scholen Federatie.

"Het is momenteel echt heel veel. Qua klachten valt het wel mee, maar qua besmettingen absoluut niet. Het percentage besmettingen stijgt nog steeds. Het is nu zelfs nog hoger dan vorige week. Dat betekent dus dat veel leerlingen en collega's thuiszitten", meldt Annet Kil van de Gooise Scholen Federatie (GSF).

Vanuit de GGD Gooi en Vechtstreek komt de bevestiging dat de meeste besmettingen zijn waargenomen in de leeftijdscategorie 13 tot 17 jaar. Omikron is de dominante virusvariant in 't Gooi en heel Nederland. "Vanwege het hoge aantal besmettingen wordt op dit moment beperkt bron- en contactonderzoek uitgevoerd en hebben wij geen zicht op de klachten van de positief getesten", aldus een woordvoerder van de regionale instelling.

Het GSF is het overkoepelende orgaan van negen middelbare scholen in de Gooi en Vechtstreek. Kil geeft aan dat de situatie per schoollocatie anders is, maar dat het algemene beeld toch wel is dat momenteel veel scholieren en docenten onderwijs volgen of geven vanachter de computer.

Motto

Wel is het zo dat er nu toch hele klassen thuiszitten, omdat de coronabrandhaard zo groot is dat er in overleg met de GGD Gooi en Vechtstreek niets anders op zat dan iedereen naar huis te sturen. Maar als het even kan, dan is het motto van de GSF-scholen toch echt om naar school te komen om fysiek onderwijs te volgen.

Voorlopig is het door de zure appel heen bijten en uitkijken naar betere tijden. "Landelijk is het beeld niet anders dan bij ons", stelt Kil. "We moeten ons met z'n allen door deze periode heen zien te ploegen."