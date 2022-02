Tijdelijk minder treinen tussen Alkmaar en Haarlem

Vanaf vandaag rijdt de extra Intercity in de spits van Alkmaar naar Haarlem tijdelijk niet meer. De aangepaste dienstregeling van de NS is het gevolg van personele problemen.

De NS liet in een persbericht eind januari weten dat ze genoodzaakt is om vanaf 7 februari de dienstregeling aan te passen, omdat er steeds meer collega’s thuiszitten door ziekte of quarantaine.



De NS heeft de afgelopen twee weken in etappes afgeschaald. Vanaf vandaag moeten alle aanpassingen zijn doorgevoerd, waaronder dus het schrappen van de extra Intercity in de spits van Alkmaar naar Haarlem.