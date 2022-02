Chris (78) is dolblij met nieuw woonproject voor ouderen: "Ik vind het geweldig"

Van de inkoop van koffie tot de selectie van nieuwe bewoners: b ij Liv Inn in HIlversum hebben de bewoners zélf de regie. Het is een woongemeenschap voor ouderen, waarbij iedereen zelfstandig woont, maar waar samen leven centraal staat.

"Ik vind het geweldig, echt waar," vertelt Betty Vonno (84). Ze is één van de nieuwe bewoners van Liv Inn op de Vaartweg in Hilversum. "Voordat ik hier kwam wonen, vereenzaamde ik een beetje. Maar als ik nu naar beneden ga voor een kopje koffie, is er altijd wel iemand om een praatje mee te maken."