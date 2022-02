Amsterdam NL V Beelden vrijgegeven van verdachten die woning Lokerenstraat bestoken met geweld

Een woning aan de Lokerenstraat in Nieuw-West is de afgelopen tijd meerdere keren het doelwit geworden van geweld. Zo zijn er de afgelopen twee weken alleen al drie explosies geweest en zijn de ramen kapot geslagen. Ook liet een man een dreigbrief achter en werd de schuur achter het huis in brand gestoken.

In de nacht van woensdag op donderdag was het voor de laatste keer raak. Toen ging er voor de derde keer in twee weken een explosief af. Er was weer veel schade, maar vooral ook de impact voor de buurt is enorm. Omwonenden zijn bang en helemaal klaar met de overlast. Er is daarom inmiddels ook cameratoezicht. Verschillende bewakingscamera's legden de incidenten op beeld vast. De politie gaat ervan uit dat het gaat om verschillende verdachten. "We gaan er vanuit dat de verschillende incidenten met elkaar te maken hebben en doen ons uiterste best om te achterhalen waarom dit gebeurt en wie dit heeft gedaan", vertelt Marijke Stor van de politie Amsterdam. De politie geeft aan te onderzoeken waarom de bewoners van dit huis zo de klos zijn, alle informatie hierover is welkom bij de recherche.

Schuur woning na brandstichting

De buurt is geschrokken van de incidenten in de straat. "Woensdagnacht rond drieën zaten we weer rechtop in bed. Er was een hele grote knal een een grote vuurbal. Je schrikt je eigen rot natuurlijk. Tot nu toe gaat het voor ons nog goed, maar als de ramen eruit springen of als er brand uitbreekt, hebben we een groot probleem", vertelt een buurman. Naar aanleiding van de incidenten zijn er door de politie en de gemeente zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij de woning. De politie roept mensen op om contact op te nemen als mensen de verdachten op de beelden herkennen.