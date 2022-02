De Peiling: ik kijk niet naar de Olympische Spelen

De 24e editie van de Olympische Winterspelen staat op het punt van beginnen. Om 13.00 uur Nederlandse tijd is de openingsceremonie van het sportevenement, dat dit jaar in het Beijing wordt gehouden. Die toewijzing is niet onomstreden, vooral vanwege de mensenrechtensituatie in China.

Onder de 42 sporters die Nederland vertegenwoordigen, zijn 5 Noord-Hollanders. We rekenen natuurlijk op gouden plakken voor onze sporthelden, al zijn er veel critici die vinden dat de Olympische Spelen niet in China zouden mogen plaatsvinden.

Organisaties maken zich onder andere zorgen over de onderdrukking van Tibetanen en de islamitische Oeigoerse minderheid door de Chinese overheid. Volgens mensenrechtenorganisaties heeft China de afgelopen jaren meer dan een miljoen Oeigoeren in heropvoedingskampen geplaatst.

Amnesty International zegt er het volgende over: "Het is zeer zorgwekkend dat de Chinese regering tegelijkertijd een immens systeem toepast van verstikkende censuur en controle over wat mensen kunnen zeggen en mogen zien."

Niet kijken

Er kunnen ook nog andere redenen zijn om niet naar de Olympische Winterspelen 2022 te kijken, bijvoorbeeld het tijdsverschil van 6 uur of gewoon gebrek aan interesse in sport. Daarnaast zijn de omstandigheden anders door een streng coronabeleid en de zogenoemde 'superbubbel'. Bovendien is er in het noorden van China vrijwel geen sneeuw gevallen. Er wordt gebruik gemaakt van nepsneeuw. Niet echt heel winters dus!